В Рязани на 13 улицах отключили свет
Восстановление планируется в течение четырех часов.
В Рязани на 13 улицах отключили электричество из-за очередной аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС. Света нет по следующим адресам:
- ул. Чкалова;
- ул. Весенняя;
- 1-ый Мопровский проезд;
- 2-ой Мопровский проезд;
- 3-ий Мопровский проезд;
- ул. Высоковольтная;
- ул. Профессора Никулина;
- ул. Вокзальная;
- 1-ый Мопровский переулок;
- Проезд Завражнова;
- ул. МОГЭС;
- Площадь Дмитрова;
- Первомайский проспект.
Восстановление планируется в течение четырех часов.