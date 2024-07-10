В Рязани на 13 улицах отключили свет

Восстановление планируется в течение четырех часов.

В Рязани на 13 улицах отключили электричество из-за очередной аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС. Света нет по следующим адресам:

ул. Чкалова;

ул. Весенняя;

1-ый Мопровский проезд;

2-ой Мопровский проезд;

3-ий Мопровский проезд;

ул. Высоковольтная;

ул. Профессора Никулина;

ул. Вокзальная;

1-ый Мопровский переулок;

Проезд Завражнова;

ул. МОГЭС;

Площадь Дмитрова;

Первомайский проспект.

Восстановление планируется в течение четырех часов.