Российским регионам разрешили вводить туристический налог

Госдума приняла законопроект в третьем чтении в среду, 10 июля.

Российским регионам разрешили вводить туристический налог. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Госдума приняла законопроект в третьем чтении в среду, 10 июля.

Согласно документу, регионы смогут вводить налог собственными нормативными актами. Ставки будут зависеть от категории средств размещения и сезонности. В 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от стоимости гостиничных услуг.