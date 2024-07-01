Рязанка снялась в шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота!»

Выпуск с участием рязанки выйдет в эфир в понедельник, 1 июля, в 21:00.

Рязанка снялась в шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота!». Об этом сообщает пресс служба телеканала.

Участницей нового выпуска «Богини шопинга» стала 23-летняя рязанка Виктория Семенюк. Девушка — модель и музыкальный исполнитель.

В проекте участницы за 3 часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который выбирают зрители. Рязанке предстоит собрать образ для тематической вечеринки.

Оценивать внешний вид девушек будут стилист Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

Выпуск с участием рязанки выйдет в эфир в понедельник, 1 июля, в 21:00.