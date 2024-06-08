В Ухолове утонул 43-летний житель Московской области

Погибший — житель Московской области 1981 года рождения. Его тело достали из воды спасатели.

Стало известно, кто утонул в Шкуринском пруду в Ухоловском районе. Подробности случившегося РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Погибший — житель Московской области 1981 года рождения. Его тело достали из воды спасатели.

Кораблинский МСО в рамках доследственной проверки устанавливает обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее о ЧП сообщили очевидцы.