В Ухолове утонул 43-летний житель Московской области
Погибший — житель Московской области 1981 года рождения. Его тело достали из воды спасатели.
Стало известно, кто утонул в Шкуринском пруду в Ухоловском районе. Подробности случившегося РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Погибший — житель Московской области 1981 года рождения. Его тело достали из воды спасатели.
Кораблинский МСО в рамках доследственной проверки устанавливает обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее о ЧП сообщили очевидцы.