В Подмосковье водитель «Мазерати» сбил троих детей, один ребенок погиб

После наезда автомобиля Maserati на остановку в Можайском городском округе один ребенок погиб, второй пострадавший находится в тяжелом состоянии,
По предварительным данным, днем в субботу, 8 июня, на дороге у деревни Киселево водитель иномарки не справился с управлением и влетел в остановку, на которой в тот момент находилось трое детей.
В результате 13-летний подросток от полученных травм погиб на месте, девятилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, еще один ребенок успел отскочить и не пострадал.
Можайская городская прокуратура контролирует все обстоятельства ДТП, ход и результаты расследования уголовного дела.
В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области добавили, что 27-летний водитель Maserati задержан. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.
Как сообщает Mash, молодой человек взял спорткар у друга, чтобы покататься.