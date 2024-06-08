В Подмосковье водитель «Мазерати» сбил троих детей, один ребенок погиб

После наезда автомобиля Maserati на остановку в Можайском городском округе один ребенок погиб, второй пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

После наезда автомобиля Maserati на остановку в Можайском городском округе один ребенок погиб, второй пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, днем в субботу, 8 июня, на дороге у деревни Киселево водитель иномарки не справился с управлением и влетел в остановку, на которой в тот момент находилось трое детей.

В результате 13-летний подросток от полученных травм погиб на месте, девятилетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, еще один ребенок успел отскочить и не пострадал.

Можайская городская прокуратура контролирует все обстоятельства ДТП, ход и результаты расследования уголовного дела.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области добавили, что 27-летний водитель Maserati задержан. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.

Как сообщает Mash, молодой человек взял спорткар у друга, чтобы покататься.