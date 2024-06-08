В Госдуме рассказали об условиях возможных переговоров с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса. Такое заявление сделал на ПМЭФ лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса. Такое заявление сделал на ПМЭФ лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

«Мы готовы к переговорам. Но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, Россия уже вела переговоры с Украиной, но там их использовали как попытку выиграть время для поставки Западом летального оружия.

«Поэтому все, о чем мы договаривались, и об освобождении от положений, имеющих явно нацистскую идеологию, закон героев и так далее, и о демилитаризации Украины, все это оказалось пшиком. Украинская сторона просто обманула нас, ну, а мы просто поверили в то, что с нами ведут реальные переговоры», — подчеркнул он.

Слуцкий добавил, что в Стамбуле действительно достигли договоренностей, которые потом были нарушены украинской стороной, как и до этого Минские соглашения.