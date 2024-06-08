Корреспонденты РЗН. инфо сделали обзор бюджетного мороженого

Ради эксперимента в сетевых магазинах корреспонденты взяли четыре вида мороженого в вафельных стаканчиках. Цена самого дорогого не превышала 50 рублей.

Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С наступлением лета корреспонденты РЗН. инфо задались таким вопросом и решили сделать обзор.

Ради эксперимента в сетевых магазинах корреспонденты взяли четыре вида мороженого в вафельных стаканчиках. Цена самого дорогого не превышала 50 рублей.

На дегустацию попали «Снежное лакомство» из «Магнита» за 17,99 рублей, «Молочный знак» из «Перекрестка» за 47,99 рублей, «Ванильное мороженое „Красная цена“» из «Пятерочки» за 34,99 рубля и «Как раньше» из «Дикси» за 39,99 рублей.

Дегустацию решили провести в редакции, оценить мороженое предлагали по консистенции, запаху, вкусу и составу.

Что из этого вышло, читайте в материале в разделе «Публикации».