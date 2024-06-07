В Рязани за незаконную торговлю оштрафовали еще 202 человека
Всего с начала года к ответственности привлекли 904 человека.
В Рязани за незаконную торговлю оштрафовали еще 202 человека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По данным мэрии, с начала 2024 года 904 нарушителя привлекли к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления Рязанской области.
Общая сумма наложенных штрафов составила 1 864 300 рублей.
Ранее за аналогичные преступления мэрия оштрафовала 702 человека.