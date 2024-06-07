Рязанский суд обязал владельца кафе на Лыбедском бульваре убрать ограждения на склоне
В суд обратилась рязанская мэрия. В иске отметили, что владелец кафе «Снежинка"самовольно занял территорию, установив ограждения возле своего кафе. Площадь занятого участка составила 480 квадратных метров.
Рязанский суд обязал владельца кафе на Лыбедском бульваре убрать ограждения на склоне. Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Рязани.
В суд обратилась рязанская мэрия. В иске отметили, что владелец кафе «Снежинка"самовольно занял территорию, установив ограждения возле своего кафе. Площадь занятого участка составила 480 квадратных метров.
Суд иск администрации удовлетворил. Предпринимателя обязали убрать ограждения.