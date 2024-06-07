Рязанский суд обязал владельца кафе на Лыбедском бульваре убрать ограждения на склоне

В суд обратилась рязанская мэрия. В иске отметили, что владелец кафе «Снежинка"самовольно занял территорию, установив ограждения возле своего кафе. Площадь занятого участка составила 480 квадратных метров.