Россиянам могут разрешить заселяться в отели по водительскому удостоверению

Предложение выдвинуло Минэкономразвития.

Россиянам могут разрешить заселяться в отели по водительскому удостоверению. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Новое правило в гостиницах страны начнет действовать с 2025 года. «Есть также у нас еще и предложение по административным вопросам. В частности, мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — сказал министр.