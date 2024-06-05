Путин назвал возможные сроки окончания СВО

Путин заявил, что СВО закончится через два-три месяца, если США перестанут поставлять Украине оружие.

Путин раскрыл условия окончания СВО. Об этом он сообщил на ПМЭФ-2024, его цитирует РИА Новости.

Путин заявил, что СВО закончится через два-три месяца, если США перестанут поставлять Украине оружие.

Президент также подчеркнул, что у России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву.