Путин назвал возможные сроки окончания СВО
Путин заявил, что СВО закончится через два-три месяца, если США перестанут поставлять Украине оружие.
Путин раскрыл условия окончания СВО. Об этом он сообщил на ПМЭФ-2024, его цитирует РИА Новости.
Путин заявил, что СВО закончится через два-три месяца, если США перестанут поставлять Украине оружие.
Президент также подчеркнул, что у России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Киеву.