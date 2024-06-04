Сколько рязанцы заплатят за фрукты и ягоды летом 2024 года

Корреспондент РЗН. Инфо решил выяснить, где в Рязани выгоднее покупать фрукты и ягоды. Для этого он сравнил цены в супермаркетах «Перекресток» и «Пятерочка» и на рынке.

Начался летний сезон фруктов и ягод, цены в разных точках на них значительно разнятся. Корреспондент РЗН. Инфо решил выяснить, где в Рязани выгоднее покупать фрукты и ягоды. Для этого он сравнил цены в супермаркетах «Перекресток» и «Пятерочка» и на рынке.

Самый большой выбор в сезон на рынке. Там же самые низкие цены, товар дают попробовать, можно попытаться сторговаться. В «Перекрестке» фрукты и ягоды дольше сохраняют свою спелость — они находятся в холодильнике.

Дороже всего фрукты обойдутся в «Перекрестке»: килограмм черешни в супермаркете стоит 599,99 рублей. Отдельно в супермаркете оценили черешню в 250 гр — 249,99 рублей, «Отборная» весом 500 гр — 599,99 рублей. Свежая клубника стоит 799,99 за килограмм, цена у абрикосов — 199,99 рублей за килограмм, нектарины обойдутся за 299,99.

В «Пятерочке» килограмм черешни стоит 549,99 рублей, без скидочной карты придется заплатить 615,99 рублей. За персики потребуется выложить 199,99 рублей за килограмм, при этом можно купить инжирный «плоский» сорт за 249,99 рублей или фасованные по 500 граммов от «Global Villagе» за 149,99 рублей. Нектарины на развес стоят 239,99 рублей по скидке. За килограмм клубники рязанец отдаст 790 рублей. Абрикосы обойдутся по скидке магазина в 199,99 рублей, без скидки цена за абрикосы — 299,99 рублей за килограмм.

Если идти за выгодой и разнообразием, однозначно нужно закупаться фруктами на рынке. Например, разница в цене на ягоды достигает пятисот рублей. Черешня на рынке обойдется местному жителю в 400-450 рублей, клубника — 350-450 рублей за килограмм. Цены на персики варьируются от 230 до 350 рублей за килограмм. Нектарины на рынке стоят 350 рублей. Инжирные персики — от 250 до 380 рублей. Абрикосы в основном продают по 230-250 рублей, есть сорт «супер-сладких» плодов за 400 рублей.