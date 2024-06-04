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RS: Зеленский не пойдет на переговоры с РФ из-за угроз украинских нацистов
Автор материала считает, что президент Украины может возложить ответственность за переговоры на США.

Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за давления украинских ультраправых националистов, они могут угрожать ему убийством. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Автор материала считает, что президент Украины может возложить ответственность за переговоры на США, однако это может быть расценено как удар по авторитету Вашингтона и НАТО.

Ранее Зеленский снова отказался от переговоров с Россией. Тогда он назвал их «нереалистичными» и заявил, что мирное соглашение было бы «ловушкой».