В Сасовском районе осудили мужчину за неуплату алиментов

40-летний мужчина с 2023 года должен платить алименты на несовершеннолетнего ребенка. Однако он уклонялся от своей обязанности. За это мужчину привлекали к административной ответственности.

В Сасовском районе осудили мужчину за неуплату алиментов. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Судом установлено, что 40-летний мужчина с 2023 года должен был платить алименты на ребенка. Однако он уклонялся от своей обязанности. За это мужчину привлекали к административной ответственности. Но он по-прежнему не платил алименты.

Так, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Подсудимый признал вину.

Ему назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.