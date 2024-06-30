В Рязанском районе пропал 71-летний мужчина
Мужчина ушел из дома 29 июня и не вернулся.
В Рязанском районе пропал 71-летний Григорий Сорокин. Об этом сообщили в группе «ПСО ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».
Мужчина ушел из дома 29 июня и не вернулся.
Приметы: рост — 192 сантиметра, волосы — темные с проседью, глаза — зеленые.
Одежда: темно-серая футболка с полосками красного и белого цвета, темно-серые трикотажные шорты до колен, синие калоши.
Поисковики просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефонам: