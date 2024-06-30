В Рязанском районе пропал 71-летний мужчина

Мужчина ушел из дома 29 июня и не вернулся.

В Рязанском районе пропал 71-летний Григорий Сорокин. Об этом сообщили в группе «ПСО ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома 29 июня и не вернулся.

Приметы: рост — 192 сантиметра, волосы — темные с проседью, глаза — зеленые.

Одежда: темно-серая футболка с полосками красного и белого цвета, темно-серые трикотажные шорты до колен, синие калоши.