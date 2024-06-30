В Кораблинском районе женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты

Полицейские установили, что 39-летняя женщина в декабре 2018 года зарегистрировались в одной из деревень Кораблинского района, которая входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Ей назначили ежемесячную социальную выплату. Но фактически, как выяснили полицейские, женщина проживала в Кораблине.

В Кораблинском районе женщина незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 39-летняя женщина в декабре 2018 года зарегистрировались в одной из деревень Кораблинского района, которая входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ей назначили ежемесячную социальную выплату. Но фактически, как выяснили полицейские, женщина проживала в Кораблине.

Отмечается, что ранее судимая по статье 330 УК РФ (Самоуправство) злоумышленница неправомерно получила из Пенсионного фонда России более 380 тысяч рублей в качестве выплат.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ.