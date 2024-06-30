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На «Первом канале» показали снятый в Касимове выпуск «Непутевых заметок»
Выпуск вышел в воскресенье, 30 июня."Этот город сочетает в себе разные культуры и при этом славится тишиной, уединением и той самой провинциальной романтикой. Если вы не знаете как провести выходные интересно и с пользой, смело берите билеты до Касимова!" - говорится в анонсе выпуска.

В воскресенье, 30 июня, на «Первом канале» показали снятый в Касимове выпуск «Непутевых заметок».

Ведущий Дмитрий Крылов в программе рассказывает о местных достопримечательностях, легендах и сказаниях города.

«Касимов — небольшой городок в Рязанской области, незаслуженно обделенный вниманием туристов. Многие даже не знают, что в Касимове и окрестностях есть множество интереснейших достопримечательностей — старинные храмы с великолепной архитектурой, купеческие особняки и усадьбы, мечети и мавзолеи времен Касимовского ханства и многое другое.

Этот город сочетает в себе разные культуры и при этом славится тишиной, уединением и той самой провинциальной романтикой. Если вы не знаете как провести выходные интересно и с пользой, смело берите билеты до Касимова!» — говорится в анонсе выпуска.

Полный выпуск можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Касимове начались съемки программы «Непутевые заметки».

Фото: скриншот из программы «Непутевые заметки» «Первого канала»