В воскресенье, 30 июня, на «Первом канале» показали снятый в Касимове выпуск «Непутевых заметок».
Ведущий Дмитрий Крылов в программе рассказывает о местных достопримечательностях, легендах и сказаниях города.
«Касимов — небольшой городок в Рязанской области, незаслуженно обделенный вниманием туристов. Многие даже не знают, что в Касимове и окрестностях есть множество интереснейших достопримечательностей — старинные храмы с великолепной архитектурой, купеческие особняки и усадьбы, мечети и мавзолеи времен Касимовского ханства и многое другое.
Этот город сочетает в себе разные культуры и при этом славится тишиной, уединением и той самой провинциальной романтикой. Если вы не знаете как провести выходные интересно и с пользой, смело берите билеты до Касимова!» — говорится в анонсе выпуска.
Полный выпуск можно посмотреть по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Касимове начались съемки программы «Непутевые заметки».
Фото: скриншот из программы «Непутевые заметки» «Первого канала»