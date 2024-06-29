Шоумен Отар Кушанашвили перенес две клинические смерти

Шоумен поблагодарил за «всегдашнюю любовь» и отметил, что нет ничего важнее человеческой жизни, а также пообещал непременно увидеться.

Шоумен Отар Кушанашвили перенес две клинические смерти. О своем состоянии он рассказал своему другу обозревателю Владимиру Полупанову. Его Кушанашвили попросил написать пост про свое самочувствие.

«Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире… две клинические смерти, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор. Я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой», — передал Полупанов слова Кушанашвили.

Шоумен поблагодарил за «всегдашнюю любовь» и отметил, что нет ничего важнее человеческой жизни, а также пообещал непременно увидеться.

Напомним, Отара Кушанашвили госпитализировали 20 июня. Позже стало известно, что у шоумена нашли онкологию.

Фото со страницы Кушанашвили в «ВКонтакте».