Джо Байден может выйти из президентской гонки, если с этим согласятся его близкие. Об этом пишет Axios. Издание сообщает, что Байден покинет президентскую гонку в случае, когда такое решение примет небольшой круг его родственников и ближайших соратников.
Среди таких людей издание выделяет первую леди Джилл Байден, младшую сестру президента Валери Байден, друга и советника Теда Кауфмана, а также «небольшую группу помощников из Белого дома».
Группа формировалась десятилетиями и «определяет все большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена». Они якобы поняли, что дебаты с Трампом оказались для Байдена катастрофой. «Но думают, что существует проблеск надежды», — сказал изданию источник.
Единственным кандидатом от Демократической партии после Байдена группа сторонников действующего президента США видит вице-президента Камалу Харрис. Однако близкие президента все же уверены, что у Бадена «гораздо больше шансов победить Трампа, чем у Харрис».