Рязанка рассказала о детях, которые угрожают ножом жителям Кального

Несовершеннолетние ловят своих жертв в лифте многоквартирного дома.

Рязанка рассказала о детях, которые угрожают ножом жителям Кального. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил Telegram-канал « Подслушано в Рязани ».

"В Кальном, Быстрецкая 18к1, 1 подъезд. Там разгуливают малолетние преступники. Эти молодые люди зажимают людей в лифте с ножами и говорят выворачивать карманы и сумки, угрожают ножом. Родители прекрасных детишек, если увидите отзовитесь", — написала нам женщина.