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Малков анонсировал создание центра «Русский музей — Рязань»
В четверг, 27 июня, в обновленном пространстве Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника открылась выставка «Шедевры Русского музея». Русский музей привез туда более ста шедевров: от древних икон до авангарда.

Малков анонсировал создание центра «Русский музей — Рязань». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В четверг, 27 июня, в обновленном пространстве Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника открылась выставка «Шедевры Русского музея». Русский музей привез туда более ста шедевров: от древних икон до авангарда."Это уникальное событие для Рязани и для Русского музея. Никогда еще коллекция музея в таком составе не выезжала в российские города. Благодарю министерство культуры России и лично министра Ольгу Борисовну Любимову, а также генерального директора Русского музея Аллу Юрьевну Манилову за такую невероятную возможность", — отметил Малков. Выставка показывает весь путь развития русского искусства с XV по XX век. На ней можно увидеть работы Кустодиева, Репина, Шишкина, Малевича, Петрова-Водкина, Айвазовского, Куинджи, Левитана, Сурикова, Коровина, Врубеля, Крамского, Перова, Поленова и других. Губернатор рассказал, что после выставки подписал с директором Русского музея Аллой Маниловой соглашение о сотрудничестве."Следующий этап — создание центра «Русский музей — Рязань» на базе РИАМЗ. Он позволит и дальше наслаждаться рязанцам произведениями сокровищницы русского искусства", — подчернул Малков. Выставка «Шедевры Русского музея» продлится до 15 сентября.