Следователи начали проверку после гибели рязанца на Эльбрусе

Трагедия случилась 27 июня. Мужчина на высоте 4700 метров почувствовал себя плохо. Он умер до прибытия спасателей.

Следователи начали проверку после гибели рязанца на Эльбрусе. Об этом сообщило СУ СК России по Кабардино-Балкарской республике.

Трагедия произошла 27 июня.

Согласно материалам проверки, житель Рязанской области 1965 года рождения с двумя попутчиками совершал подъем на Эльбрус. На высоте 4700 метров мужчина почувствовал себя плохо, после чего группа прекратила восхождение и запросила помощи спасателей, находясь в районе скал Пастухова. До прибытия спасателей рязанец умер.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего.