При восхождении на Эльбрус умер житель Рязанской области

Тело мужчины нашли на высоте 4700 метров. Предположительно, у него случился сердечный приступ.

При восхождении на Эльбрус умер житель Рязанской области. Об этом сообщило МЧС по Кабардино-Балкарии.

27 июня в 12:40 поступила информация, что на горе на высоте 4700 метров участники восхождения попросили о помощи — мужчине стало плохо. Уточняется, что группа из трех человек регистрировала маршрут в МЧС. На место выехали спасатели.

На высоте 4700 метров, в районе скал Пастухова, спасатели нашли труп мужчины 1965 года рождения из Рязанской области. Предположительно, у него случился сердечный приступ.

Тело мужчины эвакуировали на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.