Рязанских автомобилстов попросили помочь с поисками Тоштимура Сафарова

Местонахождение жителя Тумы неизвестно с 23 июня.

Рязанских автомобилстов попросили помочь с поисками Тоштимура Сафарова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Речь идет об автомобилистах, которые могли проезжать с 25 июня по сегодняшний день по Егорьевскому шоссе между Гусем-Железным и Тумой, а также между населенными пунктами Тума и Малахово. «Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно именно вы сможете помочь найти Тоштимура Олимжановича», — указано в публикации.

Если видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего, волонтеры просят сообщать информацию по номеру круглосуточной горячей линии «Лиза Алерт» +7 (800)700-54-52 или инфоргу поиска Вере по номеру +7 (920) 632-92-51 .

Напомним, местонахождение мужчины неизвестно с 23 июня.