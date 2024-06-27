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Рязанских автомобилстов попросили помочь с поисками Тоштимура Сафарова
Местонахождение жителя Тумы неизвестно с 23 июня.

Рязанских автомобилстов попросили помочь с поисками Тоштимура Сафарова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Речь идет об автомобилистах, которые могли проезжать с 25 июня по сегодняшний день по Егорьевскому шоссе между Гусем-Железным и Тумой, а также между населенными пунктами Тума и Малахово. «Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно именно вы сможете помочь найти Тоштимура Олимжановича», — указано в публикации.

Если видеорегистратор зафиксировал передвижение пропавшего, волонтеры просят сообщать информацию по номеру круглосуточной горячей линии «Лиза Алерт» +7 (800)700-54-52 или инфоргу поиска Вере по номеру +7 (920) 632-92-51.

Напомним, местонахождение мужчины неизвестно с 23 июня.