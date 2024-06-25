В Клепиковском районе пропал 29-летний мужчина
Его местонахождение неизвестно с 23 июня 2024 года.
В Клепиковском районе пропал 29-летний мужчина. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение Сафарова Тоштимура Олимжановича неизвестно с 23 июня.
Приметы: рост 175 см, плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза серые.
Был одет в черный свитер, черные спортивные трико, серые шлепанцы.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по единому номеру 112.