Появились подробности о пострадавших в ДТП в Шиловском районе детях

Травмы получили две девочки и восьмилетний мальчик.

В четверг, 27 июня, детский омбудсмен Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала корреспонденту РЗН. инфо о пострадавших в ДТП детях в Шиловском районе.

Травмы получили две девочки: шести и 14 лет, а также восьмилетний мальчик. Они — жители Московской области.

По словам Евдокимовой, двух девочек выписали на днях из больницы. Мальчик до сих пор находится в ДОКБ. Рядом с ним находятся родственники. Врачи оказывают помощь.

Напомним, смертельная авария произошла 18 июня в Шиловском районе. В ней восемь человек погибли. В распоряжении РЗН. инфо появились кадры от первого лица ликвидации аварии в Шиловском районе.

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