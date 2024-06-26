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В России планируют в восемь раз повысить пошлину за развод
Предложение внес федеральный Минфин. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

В России с 2025 года планируют повысить пошлину за развод в восемь раз. Об этом сообщил портал РБК.

Предложение внес федеральный Минфин, он отправил его на согласование в ведомства.

«Минфин предложил увеличить размер ряда государственных пошлин. Соответствующие предложения вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5000 рублей. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года», — ознакомились в издании с содержании документа.

Повысятся пошлины за внесение изменений в записи актов гражданского состояния (с 650 до 700 рублей), выдачу повторного свидетельства о рождении или заключении брака (с 350 до 500 рублей) и за выдачу справок из архивов ЗАГС (с 200 до 350 рублей).

Пошлину за смену имени планируют увеличить до 5000 рублей (сейчас — 1600 рублей). За утерю аттестата или любого документа, подтверждающего квалификацию, придется отдать 2000 рублей вместо 1300.