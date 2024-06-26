Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 27 июня

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг, 27 июня, ожидается гроза и до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

По информации синоптиков, в области будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/c, при грозе местами до 15 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +9, +14 градусов, днем +20, +25 градусов.