В Рязанской области 26 июня ожидаются грозы и до +24 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в среду, 26 июня, ожидаются грозы и до +24 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
По информации управления, в области будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем местами кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/c. При грозе — порывы 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов, днем +19, +24 градуса.