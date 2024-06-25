В Рязань привезут картины Репина, Шишкина и Айвазовского

Согласно документам на госзакупках, рязанцы смогут увидеть 109 работ именитых художников, в том числе Кандинского, Репина, Врубеля, Малевича, Шишкина, Айвазовского и других.

В Рязани пройдет выставка «Шедевры Русского музея» с картинами Репина, Шишкина и Айвазовского. Об этом сообщила директор Русского музея Алла Манилова в интервью ТАСС.

Выставка продлится с 27 июня до 15 сентября в РИАМЗ на Соборной.

Как отметила Алла Манилова, в регион впервые приедет такая масштабная и сенсационная выставка.

«Картины Русского музея демонстрируют историю развития русского изобразительного искусства с 15 по 20 век. Такого исторического спектра не было никогда. На этой выставке представлены исключительно шедевры. В Рязань едут только шедевры», — рассказала директор музея.

Согласно документам на госзакупках, рязанцы смогут увидеть 109 работ именитых художников, в том числе Кандинского, Репина, Врубеля, Малевича, Шишкина, Айвазовского и других. На транспортацию и организацию выставки потратили 23 миллиона 584 тысячи 168 рублей. Экспонаты застрахованы на общую сумму около пяти миллиардов рублей.

Кроме того, Манилова заявила, что к 2026 году в Рязани возможно появится филиал Русского музея. По ее словам, вопрос находится на стадии переговоров и решающее слово должно быть за минкультуры. Вопрос создания филиала обсуждается и с губернатором Рязанской области Павлом Малковым.

Директор РИАМЗ Виталий Попов отметил, что сейчас уже начались продажи билетов, залы практически подготовили, готов каталог выставки