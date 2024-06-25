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В Пителинском районе произошло ДТП с пострадавшим
Житель Москвы не справился с управлением из-за плохого самочувствия.

В Пителинском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Авария случилась во вторник, 25 июня, на 69-м километре трассы Р-124, недалеко от перекрестка на Пителино. По предварительным данным, житель Москвы 1953 года рождения из-за плохого самочувствия не справился с управлением Renault Sandero. Машина съехала с дороги, проехала по полю более сотни метров, выскочила на трассу и лоб в лоб столкнулась со стоящей на обочине Renault Duster дирекции дорог Рязанской области.

Пострадавшего водителя Sandero госпитализировали в Сасовскую больницу.