Рябков: риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня высоки

Отмечается, что в России в сфере ядерного сдерживания созданы заделы, благодаря которым ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед.

Риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав сегодня высоки. Об этом во вторник, 25 июня заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова привело ТАСС.

Он также добавил, что в России в сфере ядерного сдерживания созданы заделы, благодаря которым ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед.