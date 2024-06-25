Минобороны: РФ вернула из украинского плена 90 российских военнослужащих

Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих. Об этом во вторник, 25 июня, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что взамен переданы 90 военнопленных ВСУ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении.