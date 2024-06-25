Лавров: Россия не прекратит бои на Украине во время переговоров

Отмечается, что такое решение было принято на основе опыта в апреле 2022 года.

Россия не прекратит бои на Украине во время переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами Академии управления при президенте Белоруссии.

«Мы сказали, мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — сказал Лавров.

Он напомнил, что недавно от России поступило «очередное предложение» о мирных переговорах. Однако «реалии на земле меняются», и не в пользу Украины, отметил глава российского МИДа.

Напомним, 20 апреля 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам.