В сети появились новые фотографии с места смертельного ДТП в Михайловском районе
Между собой столкнулись Peugeot 308 и «ВАЗ». Погиб 18-летний пассажир отечественного автомобиля.
В сети появились новые фотографии с места смертельного ДТП в Михайловском районе. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
Авария произошла в воскресенье, 23 июня, примерно в 13:40, на четвертом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». Между собой столкнулись Peugeot 308 и «ВАЗ». Погиб 18-летний пассажир отечественного автомобиля.