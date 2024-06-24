В Рязанской области в ДТП на федеральной трассе погиб 18-летний пассажир

Авария произошла в воскресенье, 23 июня, на четвертом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». Между собой столкнулись Peugeot 308 и «ВАЗ-211440».

В Михайловском районе в ДТП погиб 18-летний пассажир «ВАЗ». Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 23 июня, примерно в 13:40, на четвертом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации, 39-летняя местная жительница на Peugeot 308 столкнулась с «ВАЗ-211440», которым управлял 19-летний михайловец.

В результате водители обращались за медицинской помощь. Двух 18-летних пассажиров «ВАЗ» доставили в больницу, один из них умер в реанимации.

По факту ДТП началась проверка.