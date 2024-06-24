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В Рязанской области иностранца лишили гражданства из-за уклонения от службы
Гражданину Таджикистана, назначили штраф в размере 10 тысяч рублей и выдворили из России.

В Рязанской области иностранца лишили гражданства из-за уклонения от военной и альтернативной службы. Об этом в интервью телеканалу ГТРК «Ока» заявила начальник отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции УМВД по Рязанской области Марина Полякова.

По ее словам, мужчине, теперь уже гражданину Таджикистана, назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Его выдворили из России.

Всего в 2024 году в Рязанской области 16 иностранцев лишили гражданства из-за совершений преступлений. В основном, как сказала Полякова, это правонарушения, связанные с наркотиками.

Она добавила, что в регионе наблюдается снижение прибывающих иностранных граждан по сравнению с 2023 годом. В основном они приезжают работать или учиться.