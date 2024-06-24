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В Рязани сотрудники банка и уголовного розыска спасли пенсионера от мошенников
Аферисты убедили рязанца снять около миллиона рублей и перевести на «безопасный» счет.

В Рязани сотрудники банка и уголовного розыска спасли пенсионера от мошенников. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел по Октябрьскому району позвонил представитель кредитной организации и рассказал, что к ним пришел 83-летний мужчина, которого, как им показалось, пытались обмануть. Клиент выглядел очень встревоженным и попросил оператора выдать с его счета все накопления — около миллиона рублей. На вопрос, зачем ему понадобилась такая крупная сумма, последовал сбивчивый и неубедительный ответ. Тогда работники банка заявили о ситуации в полицию.

Оперуполномоченный выехал на место и расспросил пенсионера о происходящем, но тот отрицал, что ему поступали какие-либо звонки. Рязанцу предложили проехать в отдел, где подробно рассказали ему о всевозможных уловках аферистов, и мужчина осознал, что попался в одну из распространенных ловушек.

Как выяснилось, жертве позвонил лже-сотрудник спецслужб и уверил, что его накопления могут быть выведены мошенниками, поэтому деньги нужно перевести на «безопасный» счет. При этом пенсионер якобы становился участником спецоперации по изобличению злоумышленников и должен был держать все происходящее в строжайшей тайне. Следуя указаниям звонящего, рязанец отправился в отделение банка и попытался снять со счета около миллиона рублей.

Пожилой мужчина поблагодарил сотрудников полиции и банка за то, что они вовремя остановили его и уберегли от потери серьезной суммы.