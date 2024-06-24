В Рязани снова зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

В Рязани снова зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

По данным министерства, 20 июня в Дашково-Песочне выявили превышение ПДК озона в концентрации 2,3 ПДКмр. В других районах города превышений не зафиксировали.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

Напомним, на прошлой неделе выбросы вредных веществ зафиксировали в районе Кремля и деревни Турлатово.