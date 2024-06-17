В Рязани и Рязанском района зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.
В Рязани и Рязанском района зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.
По данным министерства, за время отбора и анализа проб на мониторинговой точке, с 10 по 16 июня, в деревне Турлатово зафиксировали превышение ПДК сероводорода в концентрации 3,7 ПДКмр.
Также превышение зафиксировали в районе рязанского Кремля 13 июня. Было Выявлено превышение ПДК озона в концентрации 2,18 ПДКмр.
Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.