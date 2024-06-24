В Подмосковье простятся с погибшим на СВО рязанцем

29-летний Станислав Козлов погиб 16 июня.

В Подмосковье простятся с погибшим на спецоперации жителем села Зимарово Станиславом Козловым. Об этом сообщили в группе Александро-Невского района в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что военный находился на спецоперации с самого ее начала. Станислава Козлова не стало 16 июня. Ему было 29 лет.

Прощание с погибшим пройдет 25 июня в подмосковном Наро-Фоминске. Церемония состоится в Церкви Новомучеников и Исповедников Российских в 11:00.