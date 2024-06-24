В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
За сутки российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ, где хранилось западное вооружение, в том числе ракетное.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Информация появилась в Telegram-канале министерства.
За сутки российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ, где хранилось западное вооружение, в том числе ракетное.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2005 человек.
Средства ПВО за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.