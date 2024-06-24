В Костроме зафиксировали первый случай гибели от ботулизма

Первый погибший от ботулизма мужчина умер в Костромской области. Отмечается, что он заразился ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород. Погибшему был 21 год.

В Костроме зафиксировали первый случай гибели от ботулизма. Об этом сообщает ТАСС.

Первый погибший от ботулизма мужчина умер в Костромской области. Отмечается, что он заразился ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород. Погибшему был 21 год.

В сообщении подчеркнули, что это первая жертва массового отравления ботулотоксинами. По делу об отравлении задержаны сотрудники «Кухни на районе», где продавался салат лобио, а также повар и руководство «Савон К» — компании, которая готовила еду с ботулотоксинами.

Напомним, в Москве, Казани и Нижнем Новгороде произошла вспышка ботулизма. Госпитализированы более ста человек, в том числе актер Алексей Бардуков.