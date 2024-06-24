Туристам вернут стоимость билетов на поезда в Дагестан при отказе от поездки

Возврат можно оформить в кассах дальнего следования, на сайте и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Туристам вернут полную стоимость билетов на поезда в Дагестан в случае отказа от поездки. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

Отмечается, что получить средства смогут в том числе и обладатели невозвратных билетов.

«Пассажиры, оформившие билеты на поезда от и до станций Дербент и Махачкала и желающие отказаться от поездки, могут в течение трех суток оформить возврат билетов», — говорится в сообщении.

По информации представителей компании, возврат можно оформить в кассах дальнего следования, на сайте и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».