В Рязани прошла акция памяти участников Великой Отечественной войны

В рязанском Лесопарке в субботу, 22 июня, волонтеры Победы Рязанской области вместе с гостями парка зажгли 7000 свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рязанском Лесопарке в субботу, 22 июня, волонтеры Победы Рязанской области вместе с гостями парка зажгли 7000 свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Акцию посвятили событиям 1941-1945 годов. Волонтеры выложили из свечей изображение символа десантников «Рязань — столица ВДВ» и зачитали записи из дневников участников Великой Отечественной войны, сделанные 22 июня 1941 года.