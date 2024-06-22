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Путин подписал закон о праве семей участников СВО оформлять их прописку
Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве членов семей участников СВО по доверенности оформлять их регистрацию по месту жительства. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Ранее соавтор законопроекта Андрей Турчак сообщал, что по закону члены семей участников спецоперации получат право по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства.

Авторы проекта отмечали, что сейчас при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя. Участники СВО не могут выполнить это условие. Закон же позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части.

Также новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане.