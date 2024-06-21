В Венгрии заявили, что у НАТО будет военная миссия на Украине

«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО, Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия», — заявил премьер Венгрии.

В Венгрии заявили, что у НАТО будет военная миссия на Украине. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарем НАТО, Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия», — заявил политик.

Он также отметил, что «машиниста убедить не удалось», и теперь «остановить поезд» сможет только Трамп, если он вернется в Белый дом.