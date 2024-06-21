ЕС назвал дату начала переговоров о вступлении в сообщество Украины и Молдавии

Ранее о старте переговоров заявила президент Молдавии Майя Санду.

Евросоюз утвердил, что переговоры с Украиной и Молдавией о вступление в сообщество начнутся 25 июня. Об этом сообщило AFP.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. По ее словам, Молдавия обсудила с национальной комиссией по евроинтеграции позицию страны. Переговорщиком от республики назначена вице-премьер Кристина Герасимова.

Также сообщалось о том, что страны ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций.