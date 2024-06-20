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СВР: Запад пожертвует Зеленским, когда Россия закрепит успехи на поле боя
Кандидатом на замену назван бывший главнокомандующий ВСУ Залужный.

Запад планирует пожертвовать Зеленским, когда Россия закрепит успехи на поле боя. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ.

Наиболее подходящим кандидатом на смену в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, отмечает ведомство.

Сейчас Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки, подчеркнули в СВР.