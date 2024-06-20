Экс-глава администрации Рязанского района возглавила спортивный центр «Витязь»
Напомним, Жунева покинула должность главы администрации Рязанского района 17 июня. Она занимала эту должность с 2014 года.
Экс-глава администрации Рязанского района Наталья Жунева возглавила спортивный центр «Витязь». Об этом сообщает «Вид Сбоку».
Напомним, Жунева покинула должность главы администрации Рязанского района 17 июня. Она занимала эту должность с 2014 года.
По данным «Вид Сбоку», Жуневу назначили директором спортивного центра «Витязь» в Полянах.